انحسار موجة البرد مع ترقب لحالة جوية ممطرة في العراق الأسبوع المقبل

2024-12-03 09:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكر الراصد الجوي واثق السلامي، يوم الثلاثاء، بأن الموجة الباردة التي تشهدها مناطق ومدن البلاد ستنحسر خلال الأيام القادمة في حين توقع تساقط الأمطار بشكل خفيف الأسبوع المقبل.

وأشار السلامي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى انحسار موجة البرد اعتبارا من اليوم حيث ترتفع درجات الحرارة الى مستويات عشرينية في الوسط والجنوب والفرات الاوسط وأقل من ذلك في الشمال الغربية مع ذلك تستمر برودة الاجواء ليلا وصباحا.

وتوقع الراصد الجوي، حالة جوية ممطرة حسب التحديثات الصباحية (خفيفة في مناطق ومتوسطة بمناطق اخرى ) وتشمل مدن الوسط والشمال الأسبوع المقبل.