2024-12-03 10:00:04 - المصدر: ايشان

أدانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية توموكو أكاني، الإثنين، الضغوط والتهديدات التي تواجهها المحكمة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع المحكمة “كما لو كانت منظمة إرهابية”، وفقا لما نقلته وكالة إفي. وفي خطاب ألقته خلال الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أكدت أكاني على ضرورة تعزيز التدابير الأمنية لمسؤولي المحكمة، خاصة بعد […]

ظهرت المقالة بعد إدانة نتنياهو.. الجنائية الدولية: واشنطن تعاملنا كما لو أننا منظمة إرهابية أولاً على ايشان.



