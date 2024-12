الكتائب: لم نحسم إرسال مقاتلينا لسوريا والحكومة أولى بتحمل المسؤولية العسكرية

2024-12-03 10:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أفادت كتائب حزب الله بالعراق، اليوم الثلاثاء، بأنها لم تقرر بعد إرسال مقاتليها لسوريا. وقال المتحدث باسم الكتائب في تصريح متلفز، تابعته (المدى): "لم نقرر بعد إرسال مجاهدينا إلى سوريا للمساهمة في ردع الجماعات المجرمة". وأضاف: "رأينا أن تبادر حكومة العراق لإرسال قوات عسكرية بالتفاهم مع حكومة سوريا".

