المدى/بغداد يدخل أجواء العراق، منخفضين جويين شمالي البلاد وجنوبه ويبقيان الأجواء الباردة ويرفعان الحرارة درجتين.

