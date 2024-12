2024-12-03 10:15:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد محافظ ذي قار مرتضى عبود الإبراهيمي أن ملف القطاع السكني يمثل تحديًا كبيرًا لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن المستثمرين والشركات طالما تساءلوا عن مدى توفر بيئة آمنة للاستثمار في ذي قار. وأوضح الإبراهيمي خلال البرنامج الصباحي لإذاعة الناصرية أن المحافظة، وبعد إعادة هيبة الدولة، أصبحت بيئة آمنة...

The post محافظ ذي قار: المحافظة أصبحت بيئة آمنة للاستثمار بعد استعادة هيبة الدولة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.