ذي قار: صرف رواتب العقود الجديدة يعتمد على تاريخ المباشرة وليس بأثر رجعي

2024-12-03 10:15:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد معاون محافظ ذي قار للشؤون الإدارية محمد خالد الغزي أن اللجنة المكلفة بتدقيق ملف العقود الـ9577 لم تواجه أي ضغوط سياسية أثناء عملها، مشيرا إلى أن هناك متابعة ودعم مستمر من الحكومة المحلية لعمل اللجنة. وأوضح الغزي في لقاء له مع إذاعة وتلفزيون الناصرية أن حصة محافظة...

