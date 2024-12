بالصور: وفد سياحي إسباني يزور أهوار ذي قار ويستمتع بتجربة فريدة

2024-12-03 10:15:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: وصل وفد سياحي إسباني إلى أهوار الجبايش في محافظة ذي قار، حيث أجرى رحلة سياحية استكشافية في هذه المنطقة الطبيعية الفريدة. وتضمن برنامج الزيارة تجربة مميزة، حيث استمتع الوفد بتناول السمك المسكوف المحلي ، بالإضافة إلى رحلة مثيرة على متن المشحوف في عمق الأهوار، وسط المناظر الطبيعية...

