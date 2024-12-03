محتجون يغلقون أبواب "العملاق البريطاني للنفط" جنوبي العراق

2024-12-03 10:36:34 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خرج العشرات من موظفي شركة نفط البصرة اقصى جنوبي العراق، صباح اليوم الثلاثاء، بتظاهرات حاشدة أمام مبنى شركة (BP) النفطية البريطانية مطالبين بصرف الأرباح لهم لأربعة أعوام.

وعلمت وكالة شفق نيوز، بأن المتظاهرين اقدموا على إغلاق أبواب الشركة في حقل الرميلة الجنوبية للمطالبة بتفعيل تنفيذ فقرات العقد المبرم بين "العملاق البريطاني للنفط"، وموظفين شركة نفط البصرة.

وطالب المحتجون إطلاق أرباح اربع سنوات مضت وهي 2021 و2022 و2023 و2024 أسوة بالشركات النفطية الأخرى التي قامت بأمر الصرف يوم أمس.

وتعد شركة "بي بي" واحدة من أكبر الجهات الأجنبية الناشطة في قطاع النفط في العراق حيث يعود تاريخ إنتاج النفط إلى عشرينيات القرن الماضي عندما كان البلد لا يزال تحت الانتداب البريطاني.

ووفقا للبنك الدولي، يمتلك العراق 145 مليار برميل من الاحتياطي النفطي المؤكد، وهو من بين أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم. لكن العراق يأمل أن يتجاوز احتياطه النفطي 160 مليار برميل.

ولدى العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، حاليا القدرة على إنتاج ما يقرب من 5 ملايين برميل يوميا.

كما يأمل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لديه للمساعدة في تقليل الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجاته من الطاقة، وخصوصا الغاز المستورد من إيران والضروري لتشغيل الكهرباء.