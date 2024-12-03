اتحاد مقاولي البصرة يحذر من توقف مشاريع المحافظة: نطالب بصرف مستحقات الشركات

2024-12-03 10:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالب رئيس اتحاد مقاولي البصرة حسين المالكي، يوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية بصرف المستحقات المالية للمقاولين والشركات البصرية المتأخرة، محذراً من توقف المشاريع في المحافظة بسبب عزوف الشركات والمقاولين عن العمل بسبب تأخر مستحقاتهم.

وقال المالكي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "البصرة تطلب الحكومة أكثر من 30 تريليون دينار"، مؤكداً أن "البصرة أم العراق وخيراتها تستحق العدالة المالية".

ولفت إلى أن "الاتحاد يحذر من توقف المشاريع وتسريح الأيدي العاملة في البصرة، وأن تأخير المستحقات يهدد استمرار العمل في الشركات البصرية"، داعياً رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لـ"الإسراع بدفع مستحقات البصرة".

وأشار المالكي إلى أن "نسب إنجاز المشاريع في المحافظة مرتفعة يقابلها تأخر صرف المستحقات"، مؤكداً أن "نسب انجاز شركات البصرة تتجاوز 85% ولكن المستحقات لا تتعدى 30%".

وبيّن أن "هناك شكاوى متزايدة تتراكم علينا من قبل الشركات المحلية بسبب تأخر المدفوعات"، مشدداً على أن "تعاون محافظ البصرة مع الشركات المحلية والخارجية يفتح أبواب الإنجاز في المحافظة".

ودعا رئيس اتحاد مقاولي البصرة لـ"تدخل عاجل لحل أزمة مستحقات المشاريع المتأخرة، مع مخاوف من تأثير أزمة المستحقات على التنمية والإعمار في البصرة"، محذراً من "عزوف الشركات عن العمل وتوقف المشاريع".