2024-12-03 11:18:03 - المصدر: ايشان

كشفت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اقترح مازحا “ضم كندا” لتكون الولاية الأمريكية الـ51 وذلك خلال حديث غير رسمي جمعه قبل أيام مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. وقال ترودو لترامب، وفقا لـ “فوكس نيوز” إن رفع الرسوم الجمركية على بضائع بلده سيقتل الاقتصاد الكندي، فردّ ترامب […]

ظهرت المقالة ترامب يوجّه “مُزحة ثقيلة” لترودو: على كندا أن تصبح الولاية الأمريكية الـ51 أولاً على ايشان.



