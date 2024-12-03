وزير التجارة يترأس وفد العراق في اجتماعات اللجنة التجارية الاقتصادية باسطنبول

2024-12-03 11:50:02 - المصدر: واع

بغداد-واعترأس وزير التجارة، أثير داود الغريري، اليوم الثلاثاء، وفد العراق في اجتماعات اللجنة التجارية الاقتصادية باسطنبول .وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "وزير التجارة، أثير داود الغريري، ترأس وفد جمهورية العراق لحضور اجتماعات اللجنة التجارية الاقتصادية (جتكو) العراقية التركية بدورتها الأولى التي تعقد في اسطنبول للفترة من الثاني لغاية الثالث من شهر كانون الأول الجاري" .وأضاف البيان أن" الاجتماع الفني الأول للجنة التجارية الاقتصادية عقد بين ممثلي وزارة التجارة إضافة الى ممثلي الوزرات والقطاع الخاص في كلا البلدين"، لافتاً الى أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، واستعرض فرص التعاون المشترك في قطاعات متعددة تشمل التجارة، النقل، الصناعة، التخطيط، والجمارك والتي تضمنتها مسودة المحضر وبما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين".وأوضح البيان أن "مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية العراقي رياض الهاشمي ونظيره التركي وقعا المحضر بالأحرف الأولى خلال ترأسهما الاجتماع الفني الأول تمهيداً لتوقيعه يوم غد من قبل وزيري التجارة في كلا البلدين".وأشار البيان الى أن "أعضاء اللجنة من الجانب العراقي هم من ممثلي وزارات الخارجية والصناعة والزراعة والنقل والتخطيط والمالية وهيئة المنافذ الحدودية ورئيس اتحاد المقاولين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات العراقي، إضافة الى المكتب التجاري في إسطنبول".