الذهب يعود للارتفاع بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

2024-12-03 12:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، بدعم من توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2642.42 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 04:03 بتوقيت بغداد بعد أن هبط بنحو واحد بالمئة أمس الاثنين، فيما وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2665.30 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 30.60 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 946.60 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 985.86 دولار.

المصدر: وكالات