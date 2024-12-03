قمة سلوية تجمع الكرخ بالكهرباء في دوري المحترفين

2024-12-03 12:10:02 - المصدر: واع

بغداد-واعيلتقي مساء اليوم الثلاثاء فريق الكهرباء لكرة السلة نظيره الكرخ في المواجهة التي تحتضنها قاعة الشعب الأولمبي ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الأولى لدوري المحترفين.ودائماً ما تشهد مباراة اﻟﻔﺮﻳﻘين أداءً ﻓﻨﻴاً ﻣﻤﻴﺰاً، إذ ﻳﺤﺘﻞ فريق الكرخ المرﻛﺰ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ العام، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﻐﻞ فريق الكهرباء المرﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ، وﻣﻦ المتوﻗﻊ أن ﻳﺤﻈﻰ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ واسعة".ويلعب فريق الكرخ هذه المباراة بصفوف ﻣﻜﺘﻤلة، وهو ﻓﻲ أﺗﻢ اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ وﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ اﻷداء ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة الماﺿﻴﺔ.يشار الى أن كلا الفريقين قد ﺗﻌﺮضا إﻟﻰ الخسارة ﻓﻲ آﺧﺮ ﻣﺒﺎراة، إذ أﺧﻔﻖ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء أﻣﺎم زاﺧﻮ ﺑﻔﺎرق (9) ﻧﻘﺎط، وﺗﻌﺜﺮ اﻟﻜﺮخ أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ.