2024-12-03 12:25:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، أن دول المنطقة كافة معنية أكثر من أي وقت مضى في الأخذ بزمام الأمور للتصدي إلى الخطر الجسيم الذي بات يُيهدد امنها واستقرارها. وقال المندلاوي في بيان تلقته (المدى): "نُطالب الدول الراعية والمراقبة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، إلى الضغط على الكيان الصهيوني لإيقاف […]

The post "خطر جسيم يهدد أمننا".. البرلمان العراقي يوجه نداء لدول المنطقة appeared first on جريدة المدى.