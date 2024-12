2024-12-03 12:25:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت دائرة أنواء الناصرية عن استقرار الأجواء في المحافظة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال النهار وانخفاضها ليلاً، في ظل تأثير منخفض جوي قادم من البحر المتوسط على المناطق الشمالية فقط. وقال مدير أنواء الناصرية، أحمد كريم، لشبكة أخبار الناصرية، إن المحافظة لن تشهد أي تساقط للأمطار،...

