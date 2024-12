“عراق اوبزيرفر” تنشر قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار

2024-12-03 12:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق المحلية والصيرفات بالعاصمة بغداد وأربيل والبصرة. وقال مراسل “عراق اوبزيرفر”، إن” سعر بيع الدولار في بغداد سجل اليوم 150,500 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي للبيع، بينما سجل سعر الشراء، 149,500 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي، وسجل سعر الصرف …

