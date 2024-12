انخفاض جديد يطرأ على اسعار النفط العراقي

2024-12-03 12:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر سجل النفط العراقي، اليوم الثلاثاء، انخفاضا جديدا في الاسعار خلال تعاملات اليوم الثاني الأسبوعية في السوق العالمية. وبحسب بيانات اطلعت عليها “عراق اوبزيرفر”، فقد سجل خام البصرة الثقيل 67.44 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 70.59 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 1.06- لكلاهما تسليم شباط 2025. كما أظهرت البيانات انخفاضا ملحوظاً بأسعار الخام عالميا …

