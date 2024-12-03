الداخلية: القبض على 48 متهماً للإساءة باستخدام المحفظات الإلكترونية والبطاقات
2024-12-03 12:40:02 - المصدر: واع
بغداد-واع
أعلنت وزارة الداخلية،اليوم الثلاثاء،القبض على 48 متهماً للإساءة باستخدام المحفظات الإلكترونية والبطاقات.
وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري،في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن"مكافحة الجريمة المنظمة في بغداد،تمكنت من القاء القبض على 48 متهماً يقومون بتحويل المبالغ المالية الخاصة بالمراهنات والألعاب الإلكترونية من خلال إساءة استخدام المحفظات الإلكترونية والبطاقات".
أعلنت وزارة الداخلية،اليوم الثلاثاء،القبض على 48 متهماً للإساءة باستخدام المحفظات الإلكترونية والبطاقات.
وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري،في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن"مكافحة الجريمة المنظمة في بغداد،تمكنت من القاء القبض على 48 متهماً يقومون بتحويل المبالغ المالية الخاصة بالمراهنات والألعاب الإلكترونية من خلال إساءة استخدام المحفظات الإلكترونية والبطاقات".