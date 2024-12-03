2024-12-03 12:40:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت وزارة الداخلية،اليوم الثلاثاء،القبض على 48 متهماً للإساءة باستخدام المحفظات الإلكترونية والبطاقات.وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري،في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن"مكافحة الجريمة المنظمة في بغداد،تمكنت من القاء القبض على 48 متهماً يقومون بتحويل المبالغ المالية الخاصة بالمراهنات والألعاب الإلكترونية من خلال إساءة استخدام المحفظات الإلكترونية والبطاقات".