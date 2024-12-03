القبض على 48 شخصا "يسيئون" استخدام المحفظات الإلكترونية والبطاقات

2024-12-03 12:50:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، القبض على 48 متهما يقومون بتحويل المبالغ المالية الخاصة بالمراهنات والألعاب الإلكترونية.

وقال ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "مكافحة الجريمة المنظمة في بغداد ألقت القبض على 48 متهما يقومون بتحويل المبالغ المالية الخاصة بالمراهنات والألعاب الإلكترونية".

وأضاف أن "تلك التحويلات تتم من خلال إساءة استخدام المحفظات الإلكترونية والبطاقات".