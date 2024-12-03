2024-12-03 12:50:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف محافظ ديالى عدنان الشمري، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، عن انخفاض التهريب بالمحافظة بنسبة 90% خلال عام 2024.

وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "التهريب بكل عناوينه هو اضرار بالاقتصاد وبوابة للفساد ونقل الامراض والاوبئة لكن جزء الأكبر هي مواد غير صالحة للاستهلاك سواء أغذية او أدوية بالإضافة الى المواد الممنوعة".

وأضاف أن "التهريب في ديالى انحسر بنسبة تصل الى 90% خلال 2024 وما يشاع عن ان التهريب لايزال مستمر بزخم كبير غير دقيق بل العكس من خلال ثلاثة إجراءات رئيسية (تعزيز السيطرات وتفعيل الجهد الاستخباري في تعقب شبكات التهريب والاطاحة ببعضها، واتخاذ الإجراءات لقطع الطرق التي تستغل في التهريب)، كلها عوامل ساهمت في الحد من خطورته".

وأشار الى ان "التهريب انحسر ولكنه لم ينتهي والأجهزة الأمنية ماضية في تطبيق الإجراءات الفعالة من اجل انهاء هذا الظاهرة التي لها تداعيات سلبية من ناحية خلق المشاكل مؤكدا بان ملف التهريب يحظى بمتابعة من قبل القيادات الأمنية وهي تحقق انجازات بين فترة واخرى".

وكانت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، قالت الخميس (12 أيلول 2024)، إن استراتيجية المحاور الثلاثة قلصت التهريب بنسبة 80% خلال 16 شهرًا في المحافظة.

وأوضح عضو اللجنة أوس إبراهيم في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "التهريب كان اشكالية معقدة في مشهد ديالى الأمني وهو جريمة لها تبعات اقتصادية وأمنية مباشرة خاصة وان المواد المهربة ممنوعة".

واضاف ان "الاجهزة الامنية اعتمدت فعليا استراتيجية من 3 محاور خلال الاشهر الـ 16 الماضية تتمثل في مسك الطرق البرية وتعزيز دور السيطرات وانهاء ملف "النسيمية" في اشارة الى الطرق الزراعية التي تستغل في تمرير البضائع والمواد المهربة بين المناطق".

واشار إبراهيم الى ان "التهريب انخفض بنسبة تزيد عن 80% وهو امر ايجابي جدا سيعزز من البعد الامني في ديالى ويضمن عدم تدفق المواد المهربة التي وصلت الى الادوية وبضائع اخرى".



