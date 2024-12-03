الملا: قانون العفو العام لن يطلق سراح الإرهابيين انما إعادة للمحاكمة والتحقيق

2024-12-03 12:50:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، أن تعديل قانون العفو العام، لا ينص على اخراج واطلاق سراح المحكوم بتهمة الإرهاب وانما إعادة المحاكمة معه من قبل القضاء العراقي.

وقال في تدوينة على منصة إكس تابعتها "بغداد اليوم" إن "تعديل قانون العفو العام، لا ينص على اخراج واطلاق سراح المحكوم بتهمة الإرهاب وانما إعادة المحاكمة معه من قبل القضاء العراقي، فان ثبتت براءته يخرج وان لم تثبت يكمل محكوميته".

وأضاف أن " الحديث عن اخراج الإرهابيين لا منطق له كون التعديل لا ينص على اخراج فوري للمحكوم".

ولفت إلى أن "الظلم لا يعمر مجتمع ولا يبني دولة، وان إعادة التحقيق سيخرج البريء الذي يستطيع اثبات براءته، وسينصف ضحايا الإرهاب الداعشي، كونهم يبحثون عن عقاب المدان بدماء الشهداء لا عقوبة الأبرياء".















