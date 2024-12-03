2024-12-03 12:51:33 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ غرمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي نادي الشرطة العراقي 1000 دولار.

وجاءت هذه الغرامة بسبب تأخر فريق الشرطة عن الشوط الثاني دقيقة وثلاثين ثانية، في مباراته أمام الأهلي السعودي بدوري أبطال آسيا للنخبة في الرابع من تشرين الثاني 2024 ، وقد تم إصدار القرار اليوم ضمن مقررات كروية أخرى تخص القارة الصفراء، وفق بيان للاتحاد الآسيوي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز.

وكان فريق الأهلي السعودي حقق فوزا كبيرا على ضيفه فريق الشرطة العراقي بنتيجة 5-1 في الجولة الرابعة لمجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم موسم 2024-2025.

وجرت المباراة على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بالسعودية.