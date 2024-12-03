التقاعد تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة لأكثر من 6 آلاف موظف محال على التقاعد

2024-12-03 12:55:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، صرف مكافأة نهاية الخدمة لأكثر من 6 آلاف موظف محال على التقاعد.وقال وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن خطة هيئة التقاعد الوطنية المتضمنة تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين وصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من تسلم أول راتب تقاعدي وبمتابعة رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد، تم صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين على التقاعد من العسكريين والمدنيين".وأضاف، أن "عدد القيود الخاصة بالموظفين من العسكريين والمدنيين المحالين على التقاعد ضمن شهر تشرين الثاني بلغ 6471 قيداً"، داعيا "المتقاعدين ممن تصلهم رسائل نصية الى مراجعة منافذ الصرف لتسلم مكافأتهم".