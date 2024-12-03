وزير المالية تؤكد حرص الحكومة على تنفيذ الإصلاحات لضمان استقرار الاقتصاد الوطني

2024-12-03 13:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزير المالية، طيف سامي، اليوم الثلاثاء، حرص الحكومة على تنفيذ الإصلاحات لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.وذكر بيان لوزارة المالية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير المالية طيف سامي محمد، استقبلت في مكتبها الرسمي ببغداد، ممثل البنك الدولي في العراق جان كريستوف كاريه، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي لدعم المشاريع التنموية والإصلاحات الاقتصادية".وأكدت وزير المالية لممثل البنك "أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تمويل البرامج التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة"، معربةً بالوقتِ ذاته عن ترحيبها بممثل البنك الدولي في العراق الذي تم تعيينه ممثلاً جديداً للبنك لدى العراق بدلاً من ريتشارد عبد النور الذي انتهت مهامه بالعراق في شهر تشرين الثاني المنصرم".وشددت الوزير سامي على "حرص الحكومة العراقية تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني. وهي تعمل على تنفيذ تلك الإصلاحات بهدف تعزيز النمو المستدام وتحسين إدارة الموارد المالية ومكافحة الفساد الى جانب تقوية الشفافية في المؤسسات الحكومية".من جانبهِ، أشاد ممثل البنك الدولي "بجهود الحكومة العراقية في تحسين البيئة الاقتصادية وتنفيذ برامج تعزز الشفافية والكفاءة، معربًا عن استعداد البنك لتقديم المزيد من الدعم الفني والمالي بما يتماشى مع أولويات العراق التنموية".وأضاف البيان، أن "الجانبين اتفقا على استمرار التنسيق والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد."