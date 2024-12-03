إطلاق رواتب كانون الأول للمستفيدات من الإعانة الاجتماعية في ذي قار

2024-12-03 13:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن قسم شؤون المرأة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمحافظة ذي قار عن إطلاق رواتب شهر كانون الأول للمستفيدات من الإعانة الاجتماعية. وفي تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية، أكد مدير الحماية الاجتماعية للمرأة، نوفل عبد الحميد، أن الرواتب شملت 41,800 مستفيدة من الأرامل والمطلقات والأيتام، بالإضافة إلى...

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