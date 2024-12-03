محافظات جديدة تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

2024-12-03 13:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت محافظات النجف الأشرف ميسان والبصرة وكربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظة ميسان في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "مجلس محافظة ميسان أعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى استـشهاد السيدة فاطمـة الزهراء (عليها السلام) باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية والمصارف".

كما قرر مجلس محافظة النجف الاشرف تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس بمناسبة ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (عليها السلام) باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية.

بدوره، أعلن "مجلس محافظة البصرة عن تعطيل الدوام الرسمي لكافة دوائر المحافظة، يوم الخميس المقبل ماعدا الدوائر الامنية والخدمية"، مبينة أن "العطلة تأتي تزامناً مع ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)".

من جهته قال المكتب الاعلامي لمحافظة كربلاء المقدسة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): أن "رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة قاسم علي اليساري أعلن عن تعطيل الدوام الرسمي لكافة دوائر المحافظة، يوم الخميس المقبل ماعدا الدوائر الامنية والخدمية".

وأضاف أن "العطلة تأتي تزامناً مع ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)".