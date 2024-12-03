تستمر لأسبوع.. العلاق يوضح تفاصيل المرحلة الثالثة من التعداد السكاني

2024-12-03 13:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأوضح مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق، اليوم الثلاثاء، تفاصيل المرحلة الثالثة من التعداد السكاني التي تستمر الى الثلاثاء المقبل، فيما أشار الى أن التعداد مجس لخطة التنمية الخمسية 2024 – 2028.وقال العلاق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التعداد صمم على ثلاث مراحل، الأولى لتعريف الأسرة بأهداف التعداد وجمع بيانات بسيطة بشكل سريع قبل العشرين من تشرين الثاني، بعدها بدأ العدادون يوما 20 و21 بزيارة الأسر وتسجيل أسمائهم وتواريخ تولدهم وطرح خمسة أسئلة أساسية، تضمن تسجيل كل أفراد الأسر في العراق خلال يومين، وتم الإعلان عن النتائج الأولية".وأضاف أن "المرحلة الثالثة بدأت في 24 من تشرين الثاني وتستمر لغاية العاشر من كانون الأول، بهدف استكمال البيانات التفصيلية، ديموغرافياً واقتصادياً وتربوياً واجتماعياً وصحياً، إضافة الى عدد سكان الحضر والريف والذكور والأناث ونسبة الأسر التي تديرها نساء، وأسئلة بشأن المساكن الخاضعة للترقيم والحصر".وتابع أن "التعداد مجس للتنمية التي تبنى على بيانات حديثة وتفصيلية، لأن العراق أطلق خطة تنمية خمسية 2024 - 2028 بنيت على استثمارات مهمة".وأشار العلاق الى أن "نتائج التعداد العام للسكان، حال اكتمال جمع البيانات في المرحلة الأخيرة التي تنتهي قبل منتصف كانون الأول الحالي، سوف تحلل هيئة الإحصاء البيانات وتصنفها، وفق نمطين من الترميز الالكتروني والتفصيلي، وصولاً الى النتائج النهائية في شباط المقبل"، مؤكداً أن "تعداد السكان بمفهومه الدولي هو عد كل الأفراد الموجودين داخل البلد، شاملاً السجناء واللاجئين والشرائح الأخرى والمعاقين، بالتنسيق مع ادارات الجهات المعنية".