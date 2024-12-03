وزير الصحة يطلع على سير العمل بمركز ابن البيطار لجراحة القلب

2024-12-03 13:50:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأطلع وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، اليوم الثلاثاء، على سير العمل بمركز ابن البيطار لجراحة القلب.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، أجرى اليوم، زيارة تفقدية إلى مركز ابن البيطار لجراحة القلب للاطلاع على سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين للمركز يرافقه مدير المركز وسام العبيدي".واضاف البيان، أن "وزير الصحة تجول في عموم ردهات واقسام المركز واستمع إلى ملاحظات واحتياجات المراجعين والكادر الطبي والإداري واراء المراجعين بالخدمات الصحية المقدمة لهم"، مؤكدا "على تذليل كافة العقبات وايجاد الحلول اللازمة لتحقيق بيئة عمل متكاملة ومناسبة لتقديم أفضل الخدمات الصحية".وتابع البيان أن "الجولة تضمنت أيضا تفقد بناية K التي تخضع حاليا لمرحلة التأهيل النهائية، تمهيدًا لافتتاحها قريبًا"، مشيرا الى ان "هذه البناية ستسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمركز وتقديم خدمات طبية متقدمة في مجال جراحة القلب التي وتتضمن من 8 صالات لعمليات جراحة القلب المفتوح و17سرير في العناية المركزة مع الاجهزة المنقذة للحياة بما يسهم بتقديم افضل الخدمات الطبية للمرضى".