تركيا تسعى الى زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق الى 30 مليار دولار سنويا

2024-12-03 13:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعرب وزير التجارة التركي عمر بولاط، يوم الثلاثاء، عن رغبة بلاده بزيادة حجم التبادل التجاري مع العراق ليصل الى 30 مليار دولار سنويا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره العراقي أثير داود الغريري.

وقال بولاط خلال المؤتمر، ان حجم التبادل التجاري السنوي بين العراق وتركيا يصل الى قرابة 20 مليار دولار، ونعمل على زيادته وان نتمكن من إيصاله الى 30 مليار دولار.

وأضاف أن الشركات والمستثمرين الأتراك أنجزوا مشاريع استثمارية في العراق تصل قيمتها الى 35 مليار دولار.