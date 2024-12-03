اعتقال اثنين من" جنسية عربية" على الحدود مع السعودية

2024-12-03 14:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- المثنى

أكد مصدر امني، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، اعتقال اثنين من الجنسية العربية في عملية دهم قرب الشريط الحدودي مع السعودية.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "قوة امنية مشتركة نفذت عملية دهم في منطقة الشراك ضمن بادية السماوة قرب قضاء السلمان في محافظة المثنى، على مقربة من الشريط الحدودي العراقي - السعودي واعتقلت اثنين من السوريين مخالفين لشروط الإقامة والعمل".

وأضاف انه "تم نقلهما الى مركز امني للتحقيق واستكمال الاجراءات القانونية بحقهما، باعتبار وجودهما مخالف لتعليمات الداخلية".

وأوضح المصدر انه "تم توجيه ارباب العمل بضرورة عدم مخالفة التعليمات وتوفير فرص عمل لغير العراقيين ممن ليس لديهم اقامات رسمية واجازات تتيح لهم العمل".