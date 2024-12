2024-12-03 14:00:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة التقديم للدوام بالانتساب والاستضافة من المدارس المسائية إلى المدارس الصباحية لمدة أسبوع.

