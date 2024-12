2024-12-03 14:00:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصفي خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها شح المياه وتغير المناخ، أعلنت الحكومة العراقية عن إعداد خطة طموحة لإنشاء 30 سداً جديداً في مختلف المحافظات. وتأتي هذه الخطة ضمن استراتيجية وطنية تسعى لتعزيز الأمن المائي في البلاد، التي تعاني من تراجع حاد في واردات المياه نتيجة التغيرات المناخية والسياسات المائية لدول الجوار. وصرّح […]

