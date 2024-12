برشلونة يسعى لاستعادة توازنه أمام ريال مايوركا فى الدوري الإسباني

2024-12-03 14:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر يسعى فريق برشلونة لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني، عندما يحل ضيفًا على فريق مايوركا فى الثامنة مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الاسباني لموسم 2024-25. ويظل برشلونة، بقيادة المدرب هانز فليك، فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، رغم تلقيه هزيمة مفاجئة 2-1 أمام لاس بالماس …

