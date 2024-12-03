منتخب سيدات الصالات يصل إلى بغداد بعد ختام معسكره في المغرب

2024-12-03 14:35:03 - المصدر: واع

بغداد-واعوصل منتخب السيدات لكرة الصالات إلى العاصمة بغداد صباح اليوم الثلاثاء، بعد اختتام معسكره التدريبيّ في المملكةِ المغربية والذي استمر لمدة تسعة أيام، وتخلله خوض مباراتين تجريبيتين مع المنتخب المغربيّ النسويّ لكرة الصالات، وذلك استعداداً لخوضِ تصفيات كأس آسيا في تايلاند.وقال القائمُ بأعمال السفارة العراقيّة في المملكة المغربية عماد محمد مرزا في بيان لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "السفارة العراقية حاولت تقديم كل أشكال الدعم لإنجاح المعسكر التدريبيّ في المملكة المغربية، وواكبت التدريبات والمباريات الودية مع المنتخب المغربيّ المستضيف".وأكد أنه" وبغض النظر عن النتائج، إلا أن اللاعبات قدّمن مستويات ممتازة من ناحية الأداء واللياقة البدنية، ولا ننسى أن المنتخب المغربي من المنتخباتِ الكبرى على مستوى أفريقيا، ونتوقع أن يصل المنتخب الوطنيّ إلى المراحل النهائيّة بناءً على المستوى الفنيّ الذي رأيناه أمام المغرب".ووجّه في نهايةِ حديثه رسالةً إلى اللاعبات"متمنياً كل التوفيق والنجاح للمنتخب الوطنيّ، وأن يكون هذا المُعسكرُ التدريبيّ قد حققَ المطلوب".