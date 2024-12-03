المشهداني يؤكد ضرورة استمرار تنفيذ المشاريع بالمحافظات

2024-12-03 14:40:11 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، ضرورة استمرار تنفيذ المشاريع بالمحافظات.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، استقبل محافظ واسط محمد المياحي، وعدداً من نواب المحافظة".وأشار الى أن "هناك محافظات حققت نجاحات متعددة في مجال تنفيذ المشاريع الخدمية ومنها محافظة واسط"، لافتاً الى "ضرورة استمرار المحافظات بتنفيذ المشاريع التي تخدم العراقيين وتلبي احتياجاتهم".وأوضح البيان أن "الوفد، قدم شرحاً سريعاً عن أهم المعوقات، التي تواجه تطوير العمل في المحافظة واستكمال المشاريع المهمة".وجدد الرئيس المشهداني، "دعم مجلس النواب الى الحكومات المحلية والمحافظين في مجال التشريعات".