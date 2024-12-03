2024-12-03 14:45:04 - المصدر: ايشان

أكد الخبير القانوني حبيب القريشي، اليوم الثلاثاء، بأن قانون العفو العام الذي يعتزم البرلمان العراقي تشريعه، هو عبارة عن خطأ تشريعي وخرق لقاعدة قانونية، موضحاً أن هذا القانون من القوانين المؤقتة، وتلك القوانين بحسب فقهاء القانون الجنائي لا يجوز تعديلها وقال القريشي، في مقطع صوتي ورد لمنصة “إيشان” إن “قانون العفو العام يحمل عيباً […]

ظهرت المقالة خبير قانوني يشخص عيباً تشريعياً بـ”العفو العام”: خرق لقاعدة قانونية ثابتة أولاً على ايشان.



