2024-12-03 14:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، على أسباب عدم صرف رواتب الموظفين في الإقليم لشهر تشرين الأول.

وقال محمد كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "السبب الرئيسي هو إرسال بغداد مبلغ 761 مليار دينار فقط، فين حين أن المبلغ الكلي للرواتب هو 996 مليار، وهذا يعني أن النقص يبلغ 235 مليار دينار".

وأضاف أن "إرسال هذا المبلغ مع النقص يعد إهانة للإقليم، وحكومة الإقليم لا تستطيع إكمال المبلغ من الإيرادات غير النفطية، كونها تسلم 50% من تلك العائدات إلى بغداد، ولديها أيضا التزامات مالية تجاه المواطنين، والمشاريع الخدمية، ولهذا لن يتم توزيع الرواتب، إلا بعد إكمال المبلغ".

وكشف مصدر مطلع، الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، عن موعد تمويل الحكومة الاتحادية لرواتب موظفي إقليم كردستان لشهر تشرين الأول الماضي.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الحكومة المركزية سترسل المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين في الإقليم خلال أيام".

وأضاف أن "بغداد سترسل رواتب شهر واحد، بانتظار استكمال قوائم الرواتب، وأن ترسل حكومة الإقليم للإيرادات المالية غير النفطية للأشهر الماضي، كي تمول بغداد رواتب شهر تشرين الثاني".

وفي السياق، أفاد مصدر حكومي، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، بأن وزارة المالية الاتحادية سترسل رواتب موظفي إقليم كردستان الأسبوع المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" إرسال المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين تأخر بسبب سفر وزير المالية طيف سامي وهي لم تكن متواجدة في العراق، فضلا عن وجود إشكاليات على القوائم، وتقاطع في المعلومات، وهي ما أدت لتأخر الإرسال".

وأضاف، أن" بغداد طلبت بإرسال مبلغ 350 مليار كاملة، وهي مبلغ الإيرادات المالية الكاملة غير النفطية للإقليم، في حين يقول بانه الإقليم وفقا للقانون يسلم نصف الإيرادات فقط.

وكان مصدر مطلع، أفاد الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، عن إعادة وزارة المالية الاتحادية لقوائم رواتب الموظفين في إقليم كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية أرسلت قائمة الرواتب وأعادتها إلى الإقليم لوجود مشاكل فنية، في أعداد الموظفين وبياناتهم ومعلوماتهم الشخصية".

وأضاف أن "هذه القضية أدت لتأخير عملية إرسال المبالغ، حيث كان من المقرر أن ترسل بغداد الأحد الماضي مبلغ 540 مليار إلى الإقليم، لكن تأجل الإرسال لحين تعديل القوائم من قبل وزارة المالية في حكومة الإقليم".

يشار إلى أن رواتب الموظفين في إقليم كردستان، من المشاكل المعقدة بين الإقليم وبغداد ولم تجد حتى اليوم طريقاً للحل.