وزير العمل يدعو لتوفير بيئة داعمة للأشخاص ذوي الإعاقة تتيح لهم استثمار إمكاناتهم

2024-12-03 14:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسدي، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، جميع الأطراف، بدءاً من الأسر مروراً بالمؤسسات العامة والخاصة، إلى العمل معا لتوفير بيئة داعمة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة استثمار إمكاناتهم الكاملة.

وقال الاسدي خلال احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة أقامتها هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وفقا لبيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، إن" اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، لا يقتصر على الاحتفال فحسب، بل يمثل دعوة عالمية لتجديد العهد والالتزام تجاه هذه الفئة الكريمة التي تمثل رمزاً حياً للصمود والعزيمة والإبداع، مؤكدا ضرورة تطبيق سياسات عادلة تُعزز حقوق هذه الفئة، وتُسهم في بناء مجتمع يحتضن جميع أفراده باحترام وتقدير".

وأوضح، أن" وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تؤمن إيماناً راسخاً بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ومن هذا المنطلق، جعلت تمكينهم في صدارة أولوياتها، مشيراً الى ان الوزارة خلال السنوات الماضية اطلقت العديد من المبادرات النوعية، التي شملت تحسين بيئات العمل لتكون دامجة وشاملة للاشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير خدمات التعليم والتأهيل لتلبي احتياجاتهم، بالإضافة إلى تعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية بما يضمن تكافؤ الفرص للجميع دون استثناء".

وأكمل الأسدي، أن" تحقيق الدمج الشامل لذوي الإعاقة لا يمكن أن يتم بمعزل عن التعاون المجتمعي، مجددا التزام الوزارة بالسير قدما في بناء مجتمع واعٍ يُقدّر جميع افراده وفئاته دون استثناء.

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