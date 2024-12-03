البصرة والنجف تلتحقان بالمحافظات التي عطلت الدوام الرسمي الخميس المقبل

2024-12-03 14:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

صوّت مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، على تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة ليوم الخميس المقبل.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس محافظة البصرة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" المجلس صوّت اليوم على تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 5/12/2024 بمناسبة وفاة السيدة الزهراء عليها السلام".

فيما قررت محافظة النجف الأشرف تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبلايضا بذكرى وفاة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)

وقررت خمس محافظات، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن اربع محافظات عراقية قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بذكرى وفاة الصديقة فاطمة الزهراء (ع).

واضاف ان المحافظات هي (بابل، واسط، كربلاء، ميسان البصرة والمثنى)، مبينا ان قرار التعطيل استثنى بالمجمل الدوائر الامنية والصحية والخدمية.

هذا وصوت قبل قليل مجلس البصرة على تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بشكل رسمي يوم الخميس المقبل.

هذا وقرر مجلس محافظة المثنى في وقت لاحق تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل بذكرى وفاة فاطمة الزهراء (ع).