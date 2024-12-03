2024-12-03 14:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاري، يوم الثلاثاء، عن تقديم طلب لاستجواب وزيرة الاتصالات هيام الياسري، في مجلس النواب، في بداية الفصل التشريعي المقبل للبرلمان.

وقالت البجاري، لوكالة شفق نيوز، إنه "نتيجة التجاوزات الكثيرة القانونية والإدارية لوزيرة الاتصالات هيام الياسري، ولعدم التزامها بالبرنامج الحكومي والقوانين النافذة، قررت اللجنة استجواب الوزيرة في مجلس النواب".

وبينت أن "استجواب وزيرة الاتصالات حصل على تواقيع وتأييد من أعضاء مجلس النواب، والان طلب الاستجواب في مرحلة الاجراءات الادارية لتحديد موعد للاستجواب".

وبيّنت البجاري، أن "هناك الكثير من المخالفات دفعت لجنة النقل والاتصالات إلى تقديم طلب لاستجواب وزيرة الاتصالات، وان موعد الاستجواب سيكون في بداية الفصل التشريعي المقبل".