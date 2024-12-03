السفيرة الامريكية بالعراق: لسنا مع ما يحصل من فوضى في سوريا

2024-12-03 14:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعربت سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق الينا رومانوسكي، يوم الثلاثاء، عن رفضها "للفوضى" التي أحدثتها التنظيمات المسلحة إثر الهجوم الذي شنته مؤخرا على مناطق واسعة في سوريا.

حديث السفيرة جاء خلال لقائها من قبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي حيث بحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وبالأخص مايجري في سوريا من عمليات "إرهابية" من قبل التنظيمات المصنفة من قبل الولايات المتحدة الأميركية على أنها "جماعات ارهابية".

وأكد الأعرجي موقف العراق الرافض لما يحصل في سوريا من قبل تلك الجماعات الارهابية.

من جهتها أكدت السفيرة الأميركية ان الولايات المتحدة ليست مع ما يحصل من فوضى في سوريا من قبل "الجماعات الارهابية"، مشيرة إلى ان تلك الأعمال الإرهابية تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.