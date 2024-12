افتتاح مركز الناصرية للأطراف والمساند الطبية بعد إعادة ترميمه وتأهيله

2024-12-03 14:45:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:افتُتح اليوم مركز الناصرية للأطراف والمساند الطبية بحلّته الجديدة، بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتأهيل الشاملة، وذلك بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأكد مدير عام الصحة، الدكتور راشد الخالدي لشبكة اخبار الناصرية أن المشروع شمل تحسين البنية التحتية للمركز بالكامل، بما في ذلك بناء وتجهيز أربع ورش...

