الأعرجي يؤكد موقف العراق الرافض لما يحصل في سوريا من الجماعات الإرهابية

2024-12-03 14:50:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، موقف العراق الرافض لما يحصل في سوريا من قبل الجماعات الإرهابية، فيما شدد على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم الثلاثاء، السفيرة الأميركية في بغداد إلينا رومانوسكي".وأضاف أن "الأعرجي بحث مع السفيرة الأميركية، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وبالأخص ما يجري في الجارة سوريا من عمليات إرهابية من قبل التنظيمات المصنفة من قبل الولايات المتحدة الأميركية على أنها جماعات إرهابية"، مؤكداً "موقف العراق الرافض لما يحصل في سوريا من قبل تلك الجماعات الإرهابية".وشدد الأعرجي، "على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وفق القرار 1701"، مشيرا إلى ان "انهيار الاتفاق ستكون له تداعيات خطيرة على لبنان والمنطقة".من جانبها، أكدت السفيرة الأميركية ان "الولايات المتحدة ليست مع ما يحصل من فوضى في سوريا من قبل الجماعات الإرهابية"، لافتة الى ان "تلك الأعمال الارهابية تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم".