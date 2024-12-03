انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل والبصرة

2024-12-03 14:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، انخفاضا طفيفًا بالأسواق المحلية والصيرفات بالعاصمة بغداد وأربيل والبصرة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن" سعر بيع الدولار في بغداد سجل اليوم 150,500 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي للبيع، بينما سجل سعر الشراء، 149,500 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي، وسجل سعر البيع في البصرة 150,250 دينارًا والشراء بـ 149,750 دينارا عراقيا.

وأضاف، أن" أسعار بيع الدولار الأمريكي في مدينة أربيل سجلت 150,100 دينارًا عراقيًا للبيع، في حين سجلت أسعار الشراء، 149,750 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي".



