2024-12-03 14:54:05 - المصدر: جمار

أشجار كثيفة كانت تدرُّ عشرات الآلاف من الدولارات على المزارعين في سنجار، لكن الأشجار والدولارات باتت مهدّدة بالزوال.. هل تنجو أشجار (خدر) و(تركو) من الهلاك؟

