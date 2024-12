2024-12-03 15:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر قدم النائب باسم خشان، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية لاصدار امر ولائي بانهاء عضوية نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي بسبب جداول الموازنة.

