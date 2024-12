قطر: نعمل مع شركائنا لإيجاد حلول لإنهاء الأعمال القتالية في سوريا

2024-12-03 15:25:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةأعلنت وزارة الخارجية القطرية أنها تعمل مع شركائها في المنطقة لإيجاد حلول لإنهاء الأعمال القتالية الدائرة في سوريا منذ حوالي أسبوع.وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل أزمة الشعب السوري"، مؤكدا أنه "سيكون هناك حل شامل في سوريا يقوم على القرارات الدولية".وشدد على "أننا نعمل مع شركائنا في […]

