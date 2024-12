السفيرة الأميركية ببغداد: الفوضى بسوريا تهدد المنطقة والعالم وواشنطن ليست معها

2024-12-03 15:25:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأكدت السفيرة الأميركية في بغداد، الينا رومانوسكي. اليوم الثلاثاء، أن واشنطن ليست مع الفوضى الحاصلة بسوريا وما يجري يهدد المنطقة والعالم. وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي العراقي تلقته (المدى) أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء ،السفيرة الأميركية في بغداد، الينا رومانوسكي". وبحث الأعرجي مع السفيرة الأميركية، وفقاً "آخر تطورات الأوضاع في […]

