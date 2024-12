مستشار الحكومة المالي: الموازنة بانتظار التعديلات لتوافق البرنامج الحكومي

2024-12-03 15:25:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الوضع المالي في البلاد حالياً يحكمه قانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما أشار الى أن الموازنة تنتظر تعديلات تلائم البرنامج الحكومي. وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (المدى): إن "الوضع المالي في البلاد يحكمه حالياً قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 وفق […]

